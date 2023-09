Café grands-parents Rue Va aux Champ Salles, 25 septembre 2023, Salles.

Salles,Gironde

Être grands-parents, quelle joie ! Mais… ce n’est pas toujours si simple…

Les moments vécus en présence des trois générations posent des questions : peut-on dire ce qui nous agace ? Nous choque ? Ce qui suscite des désaccords ?

Le café en l’Eyre et le CCAS de Salles vous proposent d’échanger, de partager autour de ces questions le dernier lundi du mois de 14h30 à 16h30.

Maison Aquilino – Rue Va au champ inscription au CCAS.

2023-09-25 fin : 2023-09-25 16:30:00. EUR.

Rue Va aux Champ

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



What a joy it is to be grandparents, but… it’s not always that simple?

Moments lived in the presence of three generations raise questions: can we say what annoys us? What shocks us? What causes disagreement?

Le café en l’Eyre and the Salles CCAS invite you to discuss and share these questions on the last Monday of the month, from 2:30 to 4:30 pm.

Maison Aquilino ? Rue Va au champ registration at CCAS

Qué alegría es ser abuelo, pero no siempre es tan sencillo..

Los momentos vividos en presencia de las tres generaciones plantean preguntas: ¿podemos decir lo que nos molesta? ¿Qué nos choca? ¿Qué causa desacuerdo?

El Café en l’Eyre y la CCAS de Salles le invitan a debatir y compartir estas cuestiones el último lunes de cada mes, de 14.30 a 16.30 h.

Casa Aquilino ? Inscripción Rue Va au champ en la CCAS

Großeltern zu sein ist eine große Freude, aber es ist nicht immer so einfach?

Die Momente, die man in Anwesenheit der drei Generationen erlebt, werfen Fragen auf: Darf man sagen, was einen ärgert? Was uns schockiert? Was zu Meinungsverschiedenheiten führt?

Das Café en l’Eyre und das CCAS von Salles bieten Ihnen die Möglichkeit, sich am letzten Montag des Monats von 14:30 bis 16:30 Uhr über diese Fragen auszutauschen und zu diskutieren.

Haus Aquilino ? Rue Va au champ Anmeldung beim CCAS

