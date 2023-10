Super loto Rue Usimendia Cambo-les-Bains, 5 novembre 2023, Cambo-les-Bains.

Cambo-les-Bains,Pyrénées-Atlantiques

Ouverture des portes à 13h.

42 lots + 2 bingos.

Buvette et crêpes en vente sur place.

Super loto organisé par les parents d’élèves de l’école Sainte-Marie (Kanboko Ikasleak)..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 . .

Rue Usimendia Salle des sports

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Doors open at 1pm.

42 lots + 2 bingos.

Refreshments and crêpes available on site.

Super lotto organized by the parents of the Sainte-Marie school (Kanboko Ikasleak).

Apertura de puertas a las 13h.

42 lotes + 2 bingos.

Refrescos y crepes in situ.

Super lotería organizada por los padres de la escuela Sainte-Marie (Kanboko Ikasleak).

Öffnung der Türen um 13 Uhr.

42 Lose + 2 Bingos.

Getränke und Crêpes werden vor Ort verkauft.

Super-Lotto, organisiert von den Eltern der Schule Sainte-Marie (Kanboko Ikasleak).

Mise à jour le 2023-10-16 par OT Cambo les Bains