MACADAM JAZZ – Roforofo Jazz Rue Turenne Périgueux, 8 août 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

C’est au Château Barrière de Périgueux que Roforofo Jazz s’installera pour vous proposer un concert mêlant les langages afro jazz, le funk, le rock et le hip-hop accentués par le groove du chanteur – rappeur – slameur aux textes qui racontent avec ardeur les sociétés modernes..

2023-08-08 fin : 2023-08-08 . EUR.

Rue Turenne

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Roforofo Jazz will be at the Château Barrière in Périgueux to present a concert combining Afro jazz, funk, rock and hip-hop, accentuated by the groove of the singer ? rapper ? slammer, whose lyrics tell the story of modern society.

Roforofo Jazz estará en el Château Barrière de Périgueux para ofrecerle un concierto en el que se mezclan el afrojazz, el funk, el rock y el hip-hop, acentuados por el groove del cantante… rapero… slammer con letras que cuentan la historia de la sociedad moderna.

Im Château Barrière in Périgueux wird sich Roforofo Jazz niederlassen, um Ihnen ein Konzert zu bieten, das die Sprachen Afro-Jazz, Funk, Rock und Hip-Hop vermischt, akzentuiert durch den Groove des Sängers ? Rappers ? Slammers mit Texten, die mit Inbrunst von den modernen Gesellschaften erzählen.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Communal de Périgueux