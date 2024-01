Marché de Naveil Rue Toulouse Lautrec Naveil, lundi 1 janvier 2024.

Naveil Loir-et-Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Jeudi 2024-01-01 07:30:00

fin : 2024-12-31 12:30:00

Le marché de Naveil vous permettra de trouver en un même lieu les fruits, les légumes…

Marché de Naveil. Tous les jeudis : poissonnerie, boucherie-charcuterie-volailles, fruits et légumes. 2ème jeudi du mois : crêpes et galettes. Chaque 1er jeudi du mois (sauf juillet et août) : animation autour d’une spécialité culinaire en fonction de la saison, miels, thés et infusions bio.

Rue Toulouse Lautrec

Naveil 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2024-01-08 par OT de Vendome – Territoires Vendomois