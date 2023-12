Marché de Naveil Rue Toulouse Lautrec Naveil, 2 janvier 2023, Naveil.

Naveil Loir-et-Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Jeudi 2023-01-02 07:30:00

fin : 2023-12-31 12:30:00

Le marché de Naveil vous permettra de trouver en un même lieu les fruits, les légumes….

Le marché de Naveil vous permettra de trouver en un même lieu les fruits, les légumes…

Marché de Naveil. Tous les jeudis : poissonnerie, boucherie-charcuterie-volailles, fromages de chèvres, fruits et légumes, œufs bio. 1er et 3ème jeudi du mois : épicerie sèche bio en vrac – pains et brioches bio. 2ème jeudi du mois : crêpes et galettes. Chaque 1er jeudi du mois (sauf juillet et août) : animation autour d’une spécialité culinaire en fonction de la saison.

.

Rue Toulouse Lautrec

Naveil 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-20 par OT de Vendome – Territoires Vendomois