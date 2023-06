Exposition grand format 2023 Rue Torteron Saint-Lô, 27 mai 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

La ville de Saint-Lô vous donne rendez-vous rue Torteron pour son exposition grand format sur les dessins de Nicole Lambert, auteur et éditeur de la bande dessinée « Les Triplés » !

Les Triplés est une bande dessinée humoristique créée par Nicole Lambert en 1983, mettant en scène trois jeunes triplés.

Les trois jeunes héros sont des triplés, deux garçons et une fille, aux cheveux blonds, d’environ quatre ans. Turbulents et curieux, espiègles

L’exposition se déclinera autour de 4 thèmes : la ville, la mer, la campagne et la montagne. Elle présentera les dessins de Nicole Lambert sur 36 panneaux en plein coeur de ville au pied des remparts..

Vendredi 2023-05-27 à ; fin : 2023-09-17 . .

Rue Torteron

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



The city of Saint-Lô invites you to Rue Torteron for its large-format exhibition of drawings by Nicole Lambert, author and publisher of the comic strip « Les Triplés »!

Les Triplés is a humorous comic strip created by Nicole Lambert in 1983, featuring three young triplets.

The three young heroes are triplets, two boys and a girl, with blond hair, aged around four. Turbulent, curious and mischievous

The exhibition will focus on 4 themes: the city, the sea, the countryside and the mountains. Nicole Lambert’s drawings will be displayed on 36 panels in the heart of the town, at the foot of the ramparts.

La ciudad de Saint-Lô le invita a la rue Torteron para una exposición de dibujos de gran formato de Nicole Lambert, autora y editora del cómic « Les Triplés »

Les Triplés es un cómic creado por Nicole Lambert en 1983, protagonizado por tres jóvenes trillizos.

Los tres jóvenes héroes son trillizos, dos niños y una niña, de pelo rubio, de unos cuatro años. Turbulentos, curiosos y traviesos

La exposición se centrará en 4 temas: la ciudad, el mar, el campo y la montaña. Los dibujos de Nicole Lambert se expondrán en 36 paneles en el corazón de la ciudad, al pie de las murallas.

Die Stadt Saint-Lô lädt Sie in die Rue Torteron zu ihrer großformatigen Ausstellung über die Zeichnungen von Nicole Lambert, Autorin und Herausgeberin des Comics « Les Triplés », ein!

Les Triplés ist ein humorvoller Comic, der 1983 von Nicole Lambert geschaffen wurde und in dem drei junge Drillinge im Mittelpunkt stehen.

Die drei jungen Helden sind Drillinge, zwei Jungen und ein Mädchen mit blonden Haaren, etwa vier Jahre alt. Turbulent und neugierig, verspielt

Die Ausstellung wird sich um vier Themen drehen: die Stadt, das Meer, das Land und die Berge. Sie wird die Zeichnungen von Nicole Lambert auf 36 Tafeln im Herzen der Stadt am Fuße der Stadtmauern präsentieren.

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche