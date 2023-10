« ROMÉO ET JULIETTE » DE SHAKESPEARE Rue Tivoli Lunel Catégories d’Évènement: Hérault

Lunel « ROMÉO ET JULIETTE » DE SHAKESPEARE Rue Tivoli Lunel, 19 décembre 2023, Lunel. Lunel,Hérault Les ATP de Lunel poursuivent leur programmation avec ce classique de Shakespeare. Le 19 décembre 2023 – 20h00 Salle Georges Brassens 04 67 22 03 78 – atplunel34@orange.fr.

2023-12-19 fin : 2023-12-19 . EUR.

Rue Tivoli

Lunel 34400 Hérault Occitanie



The ATP Lunel continue their program with this Shakespeare classic. December 19, 2023 ? 8:00 pm Salle Georges Brassens 04 67 22 03 78 ? atplunel34@orange.fr El ATP de Lunel prosigue su programación con este clásico de Shakespeare. 19 de diciembre de 2023 ? 20h00 Sala Georges Brassens 04 67 22 03 78 ? atplunel34@orange.fr Die ATP von Lunel setzen ihr Programm mit diesem Klassiker von Shakespeare fort. Am 19. Dezember 2023 ? 20.00 Uhr Saal Georges Brassens 04 67 22 03 78 ? atplunel34@orange.fr

