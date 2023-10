CINE-CONCERT ECOLE DE MUSIQUE LUNEL Rue Tivoli Lunel Catégories d’Évènement: Hérault

Lunel CINE-CONCERT ECOLE DE MUSIQUE LUNEL Rue Tivoli Lunel, 25 novembre 2023, Lunel. Lunel,Hérault Ciné-concert Le 25 novembre 2023 – 20h 150 ans de la naissance de Louis Feuillade Emplacement : Salle Georges Brassens Entrée libre & gratuite dans la limites des places disponibles..

Rue Tivoli

Lunel 34400 Hérault Occitanie



Ciné-concert November 25, 2023 ? 8 p.m 150th anniversary of Louis Feuillade's birth Location: Salle Georges Brassens Free admission subject to availability. Cine-concierto 25 de noviembre de 2023 ? 20.00 h 150 años del nacimiento de Louis Feuillade Lugar: Salle Georges Brassens Entrada gratuita sujeta a disponibilidad. Filmkonzert Am 25. November 2023 ? 20 Uhr 150. Jahrestag der Geburt von Louis Feuillade Standort: Salle Georges Brassens Freier & kostenloser Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze.

