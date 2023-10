THEATRE ATP « A TABLE ! » D’APRES FEYDEAU Rue Tivoli Lunel Catégories d’Évènement: Hérault

Lunel THEATRE ATP « A TABLE ! » D’APRES FEYDEAU Rue Tivoli Lunel, 8 novembre 2023, Lunel. Lunel,Hérault “A Table !” D’après Feydeau – Les ATP de Lunel Le 8 novembre 2023 – 20h00 CULTURE / THEATRE Emplacement : Salle Georges Brassens-Lunel Email : atplunel34@orange.fr Tarifs : de 5 € à 15 €.

2023-11-08 20:00:00 fin : 2023-11-08 22:00:00. EUR.

Rue Tivoli

Lunel 34400 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-10-12 par OT PAYS DE LUNEL Détails Catégories d'Évènement: Hérault, Lunel Autres Lieu Rue Tivoli Adresse Rue Tivoli Ville Lunel Departement Hérault Lieu Ville Rue Tivoli Lunel latitude longitude 43.67293;4.13065

