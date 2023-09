FESTIVAL L’UNE,ELLES – CONCERT LADIES BALLBREAKER – SALLE BRASSENS – LUNEL – 20H30 Rue Tivoli Lunel, 12 octobre 2023, Lunel.

Lunel,Hérault

Jeudi 12 octobre à 20h30, vous avez rendez-vous avec les décibels lors du show des « Ladies Ballbreaker », salle Brassens à Lunel.

Tout public

Buvette* : micro brasserie du Petit Caboulot

Tarifs : réduit 10 € | plein 15 € | gratuit pour les moins de 25 ans

Billetterie : Communauté de Communes dès le 25 septembre | sur place le jour même

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

2023-10-12 20:30:00 fin : 2023-10-12 23:30:00. EUR.

Rue Tivoli

Lunel 34400 Hérault Occitanie



Thursday October 12 at 8.30pm, you’ve got a date with the decibels at the « Ladies Ballbreaker » show, Salle Brassens, Lunel.

Open to all

Refreshment bar*: micro brasserie du Petit Caboulot

Prices: reduced 10? | full 15? | free for under 25s

Tickets: Communauté de Communes from September 25 | on site the same day

* Alcohol abuse is dangerous for your health

El jueves 12 de octubre a las 20.30 h, tienes una cita con los decibelios en el espectáculo Ladies Ballbreaker en la Salle Brassens de Lunel.

Abierto a todos

Bar*: micro brasserie du Petit Caboulot

Precios: reducida 10? | completa 15? | gratis para menores de 25 años

Entradas: Communauté de Communes a partir del 25 de septiembre | in situ el mismo día

* El abuso de alcohol es peligroso para la salud

Am Donnerstag, den 12. Oktober um 20:30 Uhr, haben Sie ein Rendezvous mit den Dezibel bei der Show der « Ladies Ballbreaker » im Salle Brassens in Lunel.

Für alle Altersgruppen

Getränkeausschank*: Mikrobrauerei des Petit Caboulot

Preise: ermäßigt 10 ? | voll 15 ? | kostenlos für Jugendliche unter 25 Jahren

Kartenvorverkauf: Communauté de Communes ab dem 25. September | vor Ort am selben Tag

* Alkoholmissbrauch gefährdet die Gesundheit

