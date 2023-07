Vide-greniers municipal Rue Thiers Quartier Chambéry Villenave-d’Ornon Catégories d’Évènement: Gironde

Villenave-d'Ornon Vide-greniers municipal Rue Thiers Quartier Chambéry Villenave-d’Ornon, 2 juillet 2023, Villenave-d'Ornon. Vide-greniers municipal Dimanche 2 juillet, 09h00 Rue Thiers Quartier Chambéry Entrée libre • Début des inscriptions le mardi 13 juin à la plate-forme des services, rue Thiers de 9h00 à 12h00. Grand vide-greniers d’été. Nombreux exposants. Venez découvrir de vraies surprises parmi les stands de bibelots, livres, vêtements, accessoires, à prix minis ! Début des inscriptions le mardi 13 juin à la plate-forme des services, rue Thiers de 9h00 à 12h00.

Pièce d’identité demandée. Rue Thiers Quartier Chambéry Rue Thiers 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 75 69 59 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T09:00:00+02:00 – 2023-07-02T19:00:00+02:00

2023-07-02T09:00:00+02:00 – 2023-07-02T19:00:00+02:00 Vide-greniers Puces Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Villenave-d'Ornon Autres Lieu Rue Thiers Quartier Chambéry Adresse Rue Thiers 33140 Villenave d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon Departement Gironde Age max 99 Lieu Ville Rue Thiers Quartier Chambéry Villenave-d'Ornon

Rue Thiers Quartier Chambéry Villenave-d'Ornon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villenave-d'ornon/