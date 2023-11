Inauguration du marché de Noël à Danzas rue Théo Bachmann Saint-Louis, 15 décembre 2023, Saint-Louis.

Saint-Louis,Haut-Rhin

Pour ce Noël, les artisans de la Cité Danzas, vous accueillent pour vous présenter leurs créations et leur savoir-faire. Une visite à ne pas manquer pour trouver l’objet authentique de Noël !.

2023-12-15 fin : 2023-12-17 . EUR.

rue Théo Bachmann

Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est



This Christmas, the artisans of the Cité Danzas welcome you to showcase their creations and expertise. A not-to-be-missed visit to find that authentic Christmas object!

Esta Navidad, los artesanos de la Cité Danzas le dan la bienvenida para mostrarle sus creaciones y su saber hacer. Es una visita que no querrá perderse si busca un auténtico objeto navideño

An diesem Weihnachtsfest empfangen Sie die Kunsthandwerker der Cité Danzas, um Ihnen ihre Kreationen und ihr Know-how zu präsentieren. Ein Besuch, den Sie sich nicht entgehen lassen sollten, um das authentische Weihnachtsobjekt zu finden!

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de tourisme du pays de Saint Louis – Huningue