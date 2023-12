Patinoire de Noël Rue Théo Bachmann Saint-Louis, 1 décembre 2023, Saint-Louis.

Saint-Louis,Haut-Rhin

Vous pourrez profiter des plaisirs de la glace en plein air dans une atmosphère chaleureuse et conviviale..

2023-12-09 fin : 2024-01-07 19:00:00. EUR.

Rue Théo Bachmann

Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est



Enjoy the pleasures of open-air ice cream in a warm and friendly atmosphere.

Podrá disfrutar de los placeres del helado al aire libre en un ambiente cálido y acogedor.

Hier können Sie das Eisvergnügen unter freiem Himmel in einer warmen und freundlichen Atmosphäre genießen.

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de tourisme du pays de Saint Louis – Huningue