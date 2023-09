Les 12 heures de Nouans Rue Talleyrand Nouans-les-Fontaines, 9 décembre 2023, Nouans-les-Fontaines.

Nouans-les-Fontaines,Indre-et-Loire

Téléthon 2023, programme

Pour les marcheurs et les cyclistes de 9h à 17h : la ronde du Plessis.

Dans le gymnase de 8h30 à 21h : brocante, tir à l’arc, sarbacane, animation zumba et concert de la fanfare de Nouans.

Repas midi et soir. Le dîner sera animé par l’orchestre Bavaroi’s Band..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 23:00:00. .

Rue Talleyrand

Nouans-les-Fontaines 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Telethon 2023, program

For walkers and cyclists from 9am to 5pm: la ronde du Plessis.

In the gymnasium from 8.30am to 9pm: flea market, archery, blowpipe, zumba and concert by the Nouans brass band.

Lunch and dinner. Dinner will be hosted by Bavaroi’s Band.

Téléthon 2023, programa

Para senderistas y ciclistas de 9.00 a 17.00 h: la ronde du Plessis.

En el gimnasio, de 8.30 a 21.00 h: mercadillo, tiro con arco, cerbatana, zumba y concierto de la banda de música de Nouans.

Comida y cena. La cena correrá a cargo de la banda de Bavaroi.

Telethon 2023, Programm

Für Wanderer und Radfahrer von 9.00 bis 17.00 Uhr: La ronde du Plessis.

In der Turnhalle von 8:30 bis 21:00 Uhr: Trödelmarkt, Bogenschießen, Blasrohrschießen, Zumba-Animation und Konzert der Blaskapelle von Nouans.

Essen mittags und abends. Das Abendessen wird von der Bavaroi’s Band musikalisch umrahmt.

