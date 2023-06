Visite libre du cimetière protestant Rue Talbot 14610 Basly Basly Basly Catégories d’Évènement: Basly

Calvados Visite libre du cimetière protestant Rue Talbot 14610 Basly Basly, 16 septembre 2023, Basly. Visite libre du cimetière protestant 16 et 17 septembre Rue Talbot 14610 Basly Le maire et les conseillers municipaux de Basly vous proposent de visiter l’ancien cimetière protestant de la Rue Talbot :

– le samedi 16 septembre de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures,

– le dimanche 17 septembre de 14 à 18 heures. Rue Talbot 14610 Basly Rue Talbot 14610 BASLY Basly 14610 Calvados Normandie Ancien cimetière protestant Libre,indications par panneaux Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 https://www.cirkwi.com/fr Détails Catégories d’Évènement: Basly, Calvados Autres Lieu Rue Talbot 14610 Basly Adresse Rue Talbot 14610 BASLY Ville Basly Departement Calvados Lieu Ville Rue Talbot 14610 Basly Basly

Rue Talbot 14610 Basly Basly Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/basly/

Visite libre du cimetière protestant Rue Talbot 14610 Basly Basly 2023-09-16 was last modified: by Visite libre du cimetière protestant Rue Talbot 14610 Basly Basly Rue Talbot 14610 Basly Basly 16 septembre 2023