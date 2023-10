Bolero – Hommage à Maurice Ravel Rue Suzanne Bacarisse Pau, 7 février 2025, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

FRANCECONCERT est fier de présenter Boléro – Hommage à Maurice Ravel, un spectacle dont la chorégraphie, la mise en scène, le libretto et les décors ont été entièrement imaginés par notre équipe artistique.

Lors de sa première tournée en 2016, cette création inédite a rencontré un grand succès. Venez la redécouvrir lors de la saison 2024-2025 !

Pièce phare de l’histoire de la musique et de la danse, le Boléro de Maurice Ravel est l’une des œuvres françaises les plus reconnues au monde.

Alors que Ravel s’apprêtait à effectuer une tournée de concerts de quatre mois aux États-Unis et au Canada, Ida Rubinstein, son amie et mécène, lui demanda un « ballet de caractère espagnol ».

Ravel, sensible à l’idée de la danse, opte pour le boléro, une danse traditionnelle andalouse. C’est ainsi que l’œuvre voit le jour..

2025-02-07 fin : 2025-02-07 . .

Rue Suzanne Bacarisse Zénith de Pau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



FRANCECONCERT is proud to present Boléro ? Hommage à Maurice Ravel, a show whose choreography, staging, libretto and sets have been entirely imagined by our artistic team.

On its first tour in 2016, this original creation was a great success. Come and rediscover it during the 2024-2025 season!

A landmark piece in the history of music and dance, Maurice Ravel?s Boléro is one of the most recognized French works in the world.

When Ravel was about to embark on a four-month concert tour of the United States and Canada, his friend and patron Ida Rubinstein asked him to write a « ballet of Spanish character ».

Ravel, sensitive to the idea of dance, opted for the bolero, a traditional Andalusian dance. And so the work was born.

FRANCECONCERT se enorgullece de presentar Boléro ? Hommage à Maurice Ravel, un espectáculo cuya coreografía, puesta en escena, libreto y decorados han sido concebidos íntegramente por nuestro equipo artístico.

En su primera gira en 2016, esta creación original fue un gran éxito. ¡Venga a redescubrirla durante la temporada 2024-2025!

Obra emblemática de la historia de la música y de la danza, el Boléro de Maurice Ravel es una de las obras francesas más reconocidas en el mundo.

Cuando Ravel estaba a punto de embarcarse en una gira de conciertos de cuatro meses por Estados Unidos y Canadá, Ida Rubinstein, su amiga y mecenas, le pidió que escribiera un « ballet de carácter español ».

Ravel, sensible a la idea de la danza, optó por el bolero, un baile tradicional andaluz. Y así nació la obra.

FRANCECONCERT ist stolz darauf, Boléro? Hommage à Maurice Ravel, eine Aufführung, deren Choreografie, Inszenierung, Libretto und Bühnenbild vollständig von unserem künstlerischen Team erdacht wurden.

Bei ihrer ersten Tournee im Jahr 2016 war diese völlig neue Kreation ein großer Erfolg. Entdecken Sie sie in der Spielzeit 2024-2025 neu!

Maurice Ravels Bolero ist eines der weltweit anerkanntesten französischen Werke und ein Meilenstein in der Musik- und Tanzgeschichte.

Als Ravel sich auf eine viermonatige Konzerttournee durch die USA und Kanada vorbereitete, bat ihn seine Freundin und Mäzenin Ida Rubinstein um ein « Ballett mit spanischem Charakter ».

Ravel, der für die Idee des Tanzes empfänglich war, entschied sich für den Bolero, einen traditionellen andalusischen Tanz. So entstand das Werk.

Mise à jour le 2023-09-06 par OT Pau