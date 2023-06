Éclat(s) de rue 2023 : c’est parti ! Rue Sully Caen, 7 juillet 2023, Caen.

Caen,Calvados

Éclat(s) de Rue 2023, saison des arts de la rue de Caen : c’est parti !

Venez découvrir les spectacles programmés lors de la soirée d’ouverture de la saison 2023 :À 18h, la compagnie Amoukanama nous emmène pour une grande pièce acrobatique, Fa, à la croisée de l’Afrique et du monde occidental. Rythmée par les rires et les percussions de Guinée, sans jamais interrompre leur mouvement perpétuel ou éternel, elle nous présente une ode à la vie.

À 19h, rejoignez le collectif Tripotes la Compagnie pour un spectacle de cirque ludique : d’une balle de ping-pong à un salto à la bascule, les éléments se mixent à travers une création musicale. Rassurez-vous, pour Encore une fois, l’erreur est permise !

À 20h, place au cirque acrobatique et aux Voyages ! La compagnie XY est à la recherche du vertige qui, dans la délicatesse du silence et la bienveillance des gestes, nous fait mesurer la pesanteur des choses et éprouver l’apesanteur des sens.

Tous les spectacles sont tout public, gratuits et auront lieu Place Sully, à la Guérinière..

2023-07-07 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-07 22:00:00. .

Rue Sully

Caen 14000 Calvados Normandie



Éclat(s) de Rue 2023, Caen’s street arts season: it’s on!

Come and discover the shows programmed for the opening night of the 2023 season:At 6pm, the Amoukanama company takes us on a grand acrobatic piece, Fa, at the crossroads of Africa and the Western world. Rhythmed by the laughter and percussion of Guinea, without ever interrupting their perpetual or eternal movement, it presents us with an ode to life.

At 7pm, join the Tripotes la Compagnie collective for a playful circus show: from a ping-pong ball to a somersault on a seesaw, the elements blend together in a musical creation. Rest assured, for Encore une fois, mistakes are allowed!

At 8pm, it’s time for circus acrobatics and Voyages! Compagnie XY is in search of the vertigo that, in the delicacy of silence and the kindness of gestures, makes us measure the weight of things and experience the weightlessness of the senses.

All shows are open to the public, free of charge, and take place on Place Sully, in La Guérinière.

Éclat(s) de Rue 2023, la temporada de artes de calle de Caen: ¡ya está en marcha!

Venga a descubrir los espectáculos programados para la noche inaugural de la temporada 2023:A las 18:00 h, la compañía Amoukanama nos embarca en un gran viaje acrobático, Fa, en la encrucijada de África y el mundo occidental. Ritmada por la risa y la percusión de Guinea, sin interrumpir nunca su movimiento perpetuo o eterno, nos presenta una oda a la vida.

A las 19:00 h, únase al colectivo Tripotes la Compagnie para un espectáculo de circo lúdico: desde una pelota de ping-pong hasta un salto mortal sobre un balancín, los elementos se unen en una creación musical. Para Encore une fois, los errores están permitidos

A las 20:00, acrobacias circenses y Voyages La compañía XY busca el vértigo que, en la delicadeza del silencio y la amabilidad de los gestos, nos hace medir el peso de las cosas y experimentar la ingravidez de los sentidos.

Todas las representaciones están abiertas al público, son gratuitas y tendrán lugar en la plaza Sully, en La Guérinière.

Éclat(s) de Rue 2023, Saison der Straßenkunst in Caen: Es geht los!

Entdecken Sie die Aufführungen, die am Eröffnungsabend der Saison 2023 auf dem Programm stehen:Um 18 Uhr nimmt uns die Kompanie Amoukanama mit zu einem großen akrobatischen Stück, Fa, an der Schnittstelle zwischen Afrika und der westlichen Welt. Rhythmisiert durch das Lachen und die Trommeln aus Guinea, ohne jemals ihre immerwährende oder ewige Bewegung zu unterbrechen, präsentiert es uns eine Ode an das Leben.

Um 19 Uhr schließen Sie sich dem Kollektiv Tripotes la Compagnie für eine spielerische Zirkusvorstellung an: Von einem Tischtennisball bis zu einem Salto auf der Wippe werden die Elemente durch eine musikalische Kreation miteinander vermischt. Seien Sie versichert, dass bei Encore une fois Fehler erlaubt sind!

Um 20 Uhr heißt es: Bühne frei für den akrobatischen Zirkus und die Voyages! Die Kompanie XY ist auf der Suche nach dem Schwindelgefühl, das uns in der Zartheit der Stille und der Freundlichkeit der Gesten die Schwere der Dinge ermessen und die Schwerelosigkeit der Sinne erfahren lässt.

Alle Aufführungen sind öffentlich, kostenlos und finden am Place Sully in La Guérinière statt.

Mise à jour le 2023-06-01 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité