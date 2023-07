Visite de l’église Saint-Pierre-de-Rest Rue St Pierre de Rest, Montsoreau Montsoreau Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

L'église est construite dans l'ancien lit majeur de la Loire aujourd'hui comblé, démontrant ainsi le désir des habitants de la conserver. Construite du XIIIè au XVIIIè siècle, elle est inscrite à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en 1952.

Cette église de Loire sauvée des eaux fut dédiée à Saint-Pierre, le patron des pêcheurs. Elle est édifiée à la fin du 13ème s, dans l'ancien lit majeur de la Loire, aujourd'hui comblé, dans le quartier de Rest. Label Église accueillante en Anjou.

