Fête du sport Rue St Georges Châtenois, 10 septembre 2023, Châtenois.

Châtenois,Bas-Rhin

Venez découvrir les associations sportives et leurs disciplines !.

2023-09-10 fin : 2023-09-10 17:00:00. 0 EUR.

Rue St Georges

Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est



Come and discover the sports associations and their disciplines!

Venga a descubrir nuestras asociaciones deportivas y sus disciplinas

Entdecken Sie die Sportvereine und ihre Disziplinen!

Mise à jour le 2023-06-23 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme