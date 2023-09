Exposition « un lieu, des oeuvres » FDAC rue St Denis La Ferté Macé, 22 septembre 2023, La Ferté Macé.

La Ferté Macé,Orne

Exposition à l’initiative du Fonds départemental d’art contemporain

accès libre aux horaires de la médiathèque.

Vendredi 2023-09-22 fin : 2023-10-19 . .

rue St Denis salle Jacques Rousseau

La Ferté Macé 61600 Orne Normandie



Exhibition organized by the Fonds départemental d’art contemporain

free access during library opening hours

Exposición organizada por el Fonds départemental d’art contemporain

acceso gratuito durante el horario de apertura de la biblioteca

Ausstellung auf Initiative des Fonds départemental d’art contemporain

freier Zugang zu den Öffnungszeiten der Mediathek

