Visite guidée : l’église St Antoine Rue St Antoine Sélestat, 9 décembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Découverte de l’église St Antoine et des anecdotes entourant sa construction.

2023-12-09 à ; fin : 2023-12-09 11:15:00. EUR.

Rue St Antoine

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Discovery of St. Anthony’s church and the anecdotes surrounding its construction

Descubrimiento de la iglesia de San Antonio y de las anécdotas que rodearon su construcción

Entdeckung der Kirche St Antoine und der Anekdoten rund um ihren Bau

Mise à jour le 2023-03-14 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme