Concert de Noël des Chorales Réunies Rue Sœur Élisabeth Eppinger Niederbronn-les-Bains, 10 décembre 2023, Niederbronn-les-Bains.

Niederbronn-les-Bains,Bas-Rhin

En famille, entre amis, ou en solo, assistez à ce concert de Noël et savourez le répertoire des Chorales Réunies qui vous transporteront à l’unisson dans l’ambiance magique de Noël..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:00:00. 0 EUR.

Rue Sœur Élisabeth Eppinger

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est



Whether you’re with family, friends or on your own, enjoy this Christmas concert and savor the repertoire of the Chorales Réunies, who will transport you in unison into the magical atmosphere of Christmas.

En familia, entre amigos o solo, asista a este concierto de Navidad y disfrute del repertorio de las Chorales Réunies, que le transportarán al unísono a la atmósfera mágica de la Navidad.

Ob mit der Familie, mit Freunden oder allein, besuchen Sie dieses Weihnachtskonzert und genießen Sie das Repertoire der Chorales Réunies, die Sie einstimmig in die magische Atmosphäre von Weihnachten versetzen werden.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de tourisme de l’Alsace Verte