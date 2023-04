Concert de clôture du festival en Pays d’Alsace Rue Soeur Elisabeth Eppinger, 17 juillet 2023, Niederbronn-les-Bains.

Assistez à un concert avec plus de 100 choristes, plusieurs solistes et plus de 40 instrumentistes qui proposeront un concert de clôture exceptionnel !.

2023-07-17 à ; fin : 2023-07-17 . EUR.

Rue Soeur Elisabeth Eppinger

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est



Attend a concert with more than 100 choristers, several soloists and more than 40 instrumentalists who will offer an exceptional closing concert!

Asista a un concierto con más de 100 coralistas, varios solistas y más de 40 instrumentistas que ofrecerán un excepcional concierto de clausura

Erleben Sie ein Konzert mit über 100 Chorsängern, mehreren Solisten und über 40 Instrumentalisten, die ein außergewöhnliches Abschlusskonzert bieten werden!

