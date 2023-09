Ensemble vocal Sine Nomine Rue Serviez Pau, 8 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Il s’agit d’un concert Choral de l’ensemble Vocal Sine Nomine.

Au programme de pièces de C. saint Saëns, G. Fauré , F. Schubert et J. Brahms, et un extrait du Stabat Mater de F. Poulenc.

Direction: Henri Espiasse

Piano: Damien Guille.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

Rue Serviez Temple de Pau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This is a choral concert by the Vocal Ensemble Sine Nomine.

Program includes pieces by C. saint Saëns, G. Fauré , F. Schubert and J. Brahms, and an excerpt from F. Poulenc’s Stabat Mater.

Conductor: Henri Espiasse

Piano: Damien Guille

Concierto coral del Ensemble Vocal Sine Nomine.

El programa incluye piezas de C. Saint Saëns, G. Fauré, F. Schubert y J. Brahms, así como un extracto del Stabat Mater de F. Poulenc.

Director: Henri Espiasse

Piano: Damien Guille

Es handelt sich um ein Chorkonzert des Vokalensembles Sine Nomine.

Auf dem Programm stehen Stücke von C. Saint Saëns, G. Fauré, F. Schubert und J. Brahms sowie ein Auszug aus dem Stabat Mater von F. Poulenc.

Dirigent: Henri Espiasse

Klavier: Damien Guille

