Concert : « Les vents du Sud soufflent vers le Nord » Rue Serviez Pau, 6 juillet 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Concert de musique baroque vocale, donné par l’Ensemble Hortus Musicalis (Strasbourg), composé de Béatrice Dunoyer (soprano), Laura Phelut (alto) et Jean-Luc Iffrig (orgue). Les musiques du XVIIe siècle vont de l’Italie (Rossi, Monteverdi) à l’Europe du Nord (Scheidemann, Sweelinck et Schütz) et rejoignent les créateurs contemporains que sont I.Solano et J.L. Iffrig..

2023-07-06 fin : 2023-07-06 . EUR.

Rue Serviez Temple de Pau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Concert of baroque vocal music by the Ensemble Hortus Musicalis (Strasbourg), featuring Béatrice Dunoyer (soprano), Laura Phelut (alto) and Jean-Luc Iffrig (organ). Seventeenth-century music ranges from Italy (Rossi, Monteverdi) to Northern Europe (Scheidemann, Sweelinck and Schütz), and includes works by contemporary composers I.Solano and J.L. Iffrig.

Concierto de música vocal barroca a cargo del Ensemble Hortus Musicalis (Estrasburgo), compuesto por Béatrice Dunoyer (soprano), Laura Phelut (contralto) y Jean-Luc Iffrig (órgano). La música del siglo XVII abarca desde Italia (Rossi, Monteverdi) hasta el norte de Europa (Scheidemann, Sweelinck y Schütz) e incluye obras de compositores contemporáneos como I.Solano y J.L. Iffrig.

Konzert mit barocker Vokalmusik, aufgeführt vom Ensemble Hortus Musicalis (Straßburg), bestehend aus Béatrice Dunoyer (Sopran), Laura Phelut (Alt) und Jean-Luc Iffrig (Orgel). Jahrhundert reicht von Italien (Rossi, Monteverdi) bis Nordeuropa (Scheidemann, Sweelinck und Schütz) und trifft sich mit den zeitgenössischen Schöpfern I.Solano und J.L. Iffrig.

Mise à jour le 2023-06-21 par OT Pau