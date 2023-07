La Fête Coutumière NOEL KAKADO Rue Schoelcher 97119 Vieux-Habitants Vieux-Habitants Catégorie d’Évènement: Vieux-Habitants La Fête Coutumière NOEL KAKADO Rue Schoelcher 97119 Vieux-Habitants Vieux-Habitants, 15 septembre 2023, Vieux-Habitants. La Fête Coutumière NOEL KAKADO 15 – 17 septembre Rue Schoelcher 97119 Vieux-Habitants 150 personnes à la fois pourront être en stationnement dans l’espace Il s’agit d’une action portes ouvertes sur l’évènement NOEL KAKADO qui fait la synthèse de la fête coutumière qui se déroule au mois de décembre.

A cette occasion, il sera donné à voir au public de découvrir les differents composant de cette coutume. le public pourra par ailleurs s’initier à diffrentes pratiques organisées en atelier. Certaines séquences ne pouvant pas être reconstituées dans l’expo, elles seront alors traitées sous forme de photo, projection,d’objet et de materiel de transformation.

Diverses ateliers seront proposés :

la torréfaction traditionnelle du café,

La Fabrication des sirops de noel

La Fabrication de cassave

La fabrication de gateaux traditionnels

Des ateliers d’apprentissages de chant traditionnel de Noel

La Fabrication de Flambeau

L'initiation au couronnement de NOEL KAKADO

2023-09-15T15:00:00+02:00 – 2023-09-15T23:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-15T15:00:00+02:00 – 2023-09-15T23:00:00+02:00
2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-18T00:00:00+02:00

