CONFÉRENCE : 70 JOURS EN PATROUILLE À BORD DU SNLE LE REDOUTABLE Rue Scalby-Newby Pornic, 21 mars 2024 18:00, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Conférence animée parJean-Marie Choisy, dernier officier transmetteur du redoutable..

2024-03-21 fin : 2024-03-21 18:00:00. .

Rue Scalby-Newby Salon du Golf

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Lecture by Jean-Marie Choisy, the last officer to transmit the redoubtable.

Conferencia de Jean-Marie Choisy, último oficial transmisor del Redoubtable.

Konferenz unter der Leitung vonJean-Marie Choisy, dem letzten Sendeoffizier der Schanze.

