La Courvalienne Rue Saussaye à Sénarpont Hodeng-au-Bosc, 15 octobre 2023, Hodeng-au-Bosc.

Hodeng-au-Bosc,Seine-Maritime

2ème édition de « La Courvalienne » proposée par le CSE Le Courval

Au choix :

– Trail : 6 ou 15 km : 10€*/pers.

– Marche : 6 ou 15 km : 6.00€*/pers

* hors frais de service (moins d’1.00€)

Départ du Courval (ancienne usine) ; un parcours à travers des chemins de randonnée et routes, en passant par la forêt d’Eu.

>> Retrait des dossards à partir de 8h00.

Si vous souhaitez vous inscrire, rendez-vous sur adeorun

A réserver et régler en même temps que votre inscription.

>> Le paiement est à effectuer par carte bancaire.

>> Les inscriptions sont ouvertes à toutes et à tous..

2023-10-15 08:00:00 fin : 2023-10-15 17:00:00. .

Rue Saussaye à Sénarpont Vieille verrerie du Courval

Hodeng-au-Bosc 76340 Seine-Maritime Normandie



2nd edition of « La Courvalienne » proposed by CSE Le Courval

Choice of :

– Trail: 6 or 15 km: 10?*/pers.

– Walk: 6 or 15 km: 6.00?*/pers

* excluding service charge (less than 1.00?)

Departure from Le Courval (old factory); a route through hiking trails and roads, passing through the Eu forest.

>> Number collection from 8.00 am.

To register, go to adeorun

To be reserved and paid for at the same time as your registration.

>> Payment by credit card.

>> Registration is open to all.

2ª edición de « La Courvalienne » propuesta por el CSE Le Courval

Elección de :

– Trail: 6 o 15 km: 10?*/pers.

– Paseo: 6 o 15 km: 6,00?*/pers

* excluida la tasa de servicio (menos de 1,00€)

Con salida de Le Courval (antigua fábrica), el recorrido discurre por senderos y caminos, atravesando el bosque de Eu.

>> Recogida de dorsales a partir de las 8.00 h.

Para inscribirse, visite adeorun

La reserva y el pago se realizan al mismo tiempo que la inscripción.

>> El pago debe realizarse con tarjeta de crédito.

>> La inscripción está abierta a todo el mundo.

2. Ausgabe von « La Courvalienne », angeboten von der CSE Le Courval

Zur Auswahl:

– Trail: 6 oder 15 km: 10?*/Pers.

– Wanderung: 6 oder 15 km: 6.00?*/Pers

* ohne Servicegebühr (weniger als 1.00?)

Start in Le Courval (ehemalige Fabrik); die Strecke führt über Wanderwege und Straßen durch den Wald von Eu.

>> Abholung der Startnummern ab 8.00 Uhr.

Wenn Sie sich anmelden möchten, gehen Sie auf adeorun

Zu reservieren und gleichzeitig mit Ihrer Anmeldung zu bezahlen.

>> Die Zahlung ist per Kreditkarte zu leisten.

>> Die Anmeldungen sind für alle offen.

