Lectures-jeux : « Poèmes-piétons » Rue Santiago Hendaye Catégories d’Évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Lectures-jeux : « Poèmes-piétons » Rue Santiago, 22 avril 2023, Hendaye . Hendaye ,Pyrénées-Atlantiques , Lectures-jeux : « Poèmes-piétons » Parc d’Irandatz Rue Santiago Hendaye Pyrénées-Atlantiques Rue Santiago Parc d’Irandatz

2023-04-22 – 2023-04-22

Rue Santiago Parc d’Irandatz

Hendaye

Pyrénées-Atlantiques . Un parcours ludique, pour s’amuser avec des histoires de panneaux rigolos, de petits bonhommes verts pas ordinaires, et de feux rouges qui bougent… Des lectures transformées en jeux, pour apprendre à traverser ta drôle de ville en toute sécurité ; suivies d’un shooting photo, pour peut-être retrouver ta silhouette dessinée sur un passage clouté hendayais. (Séance animée par une médiatrice du Service Culture, et programmée en lien avec le projet participatif d’art urbain « Béton Art Piéton »). Un parcours ludique, pour s’amuser avec des histoires de panneaux rigolos, de petits bonhommes verts pas ordinaires, et de feux rouges qui bougent… Des lectures transformées en jeux, pour apprendre à traverser ta drôle de ville en toute sécurité ; suivies d’un shooting photo, pour peut-être retrouver ta silhouette dessinée sur un passage clouté hendayais. (Séance animée par une médiatrice du Service Culture, et programmée en lien avec le projet participatif d’art urbain « Béton Art Piéton »). +33 6 28 94 80 89 Service Culture – Ville d’Hendaye

Rue Santiago Parc d’Irandatz Hendaye

dernière mise à jour : 2023-03-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Hendaye Adresse Hendaye Pyrénées-Atlantiques Rue Santiago Parc d'Irandatz Ville Hendaye Departement Pyrénées-Atlantiques Tarif Lieu Ville Rue Santiago Parc d'Irandatz Hendaye

Hendaye Hendaye Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hendaye /

Lectures-jeux : « Poèmes-piétons » Rue Santiago 2023-04-22 was last modified: by Lectures-jeux : « Poèmes-piétons » Rue Santiago Hendaye 22 avril 2023 Parc d'Irandatz Rue Santiago Hendaye Pyrénées-Atlantiques Pyrénées-Atlantiques Rue Santiago Hendaye

Hendaye Pyrénées-Atlantiques