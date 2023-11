Paella des papas Rue san inacio Ascain, 26 novembre 2023, Ascain.

Ascain,Pyrénées-Atlantiques

L’association des parents d’élèves de l’école publique organise une vente de paella. Pensez à la planète et venez avec vos tupperwares, boites, saladiers. Réservation possible jusqu’au vendredi 24 novembre..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 14:00:00. .

Rue san inacio Salle Biltoki

Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The public school parents’ association is organizing a paella sale. Think of the planet and bring your tupperware, boxes and salad bowls. Reservations required by Friday, November 24.

La asociación de padres del colegio público organiza una venta de paellas. Piensa en el planeta y ven con tus tupper, cajas y ensaladeras. Se aceptan reservas hasta el viernes 24 de noviembre.

Die Elternvereinigung der öffentlichen Schule organisiert einen Paella-Verkauf. Denken Sie an unseren Planeten und bringen Sie Ihre Tupperware, Dosen und Salatschüsseln mit. Reservierungen sind bis Freitag, den 24. November möglich.

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de Tourisme Pays Basque