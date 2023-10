Festi contes 2023 Rue San Inacio Ascain, 1 novembre 2023, Ascain.

Ascain,Pyrénées-Atlantiques

« Émois, et moi ?! »

Historiettes clownesques, poétiques, comptines signées et manipulation d’objets textiles. Faire l’expérience des émotions comme un voyage sensible, en mouvement. Le tout petit est invité à s’aventurer et à plonger dans le monde des sentiments, des bouleversements vécus dans son être tout entier. Ici, l’émotion est reine et mise à l’honneur. De 18mois à 5ans. Sur inscription.

Ipuin labur irrigarriak eta poetikoak, josteta kantuak eta ehunezko objektuen manipulazioa.

Emozioak sentitzearen esperientzia egitea. Bidaia sentikorra, mugimendua. Haur ttipiak gomitatzen dira abenturan eta sentimenduen munduan murgiltzera. Hemen emozioak dira nagusi. Izena eman ezazu..

2023-11-01 fin : 2023-11-01 12:00:00. .

Rue San Inacio Salle Biltoki

Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



« Emois, et moi?! »

Clownish, poetic stories, signed rhymes and manipulation of textile objects. Experience emotions as a sensitive, moving journey. The very young are invited to venture into the world of feelings and upheavals experienced by their whole being. Here, emotion reigns supreme. From 18 months to 5 years. Registration required.

¡ »Émois, et moi?!

Historias payasescas y poéticas, canciones infantiles firmadas y manipulación de objetos textiles. Vivir las emociones como un viaje sensible y conmovedor. Se invita a los más pequeños a aventurarse y sumergirse en el mundo de los sentimientos y los trastornos de todo su ser. Aquí reina la emoción. De 18 meses a 5 años. Inscripción obligatoria.

« Emois, et moi?! »

Clowneske, poetische Geschichten, Reime mit Unterschrift und Umgang mit Textilobjekten. Die Erfahrung von Emotionen als eine sensible Reise in Bewegung. Das Kleinkind wird eingeladen, sich in die Welt der Gefühle zu wagen und einzutauchen, in die Welt der Erschütterungen, die es in seinem ganzen Wesen erlebt. Hier ist die Emotion die Königin und wird geehrt. Von 18 Monaten bis 5 Jahren. Nur mit Anmeldung.

Mise à jour le 2023-10-09 par Office de Tourisme Pays Basque