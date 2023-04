D-Day Raid Rue Salvador Allende, 7 mai 2023, Dives-sur-Mer .

Dives-sur-Mer ,Calvados ,

D-Day Raid

2023-05-07 – 2023-05-07

L’association sportive Vikazim vous propose un raid multisports entre terre et mer dans le Pays d’Auge.

Cette deuxième édition du D-Day Raid consiste en une épreuve d’endurance et d’orientation, par équipe de 2.

Diverses activités (VTT, canoë, trail…) s’enchaînent et trois formules sont proposées : 2h, 4h ou 8h.

Informations et inscriptions possibles jusqu’au 03 mai 2023 sur www.vikazim.fr

association@vikazim.fr https://vikazim.fr/d-day-raid-edition-2023/

