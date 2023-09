FIESTAGORA #7 Rue Sainte-Ursule Montpellier, 27 septembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Rendez-vous le mercredi 27 septembre à partir de 15h à l’Agora, pour un moment convivial où tous les espaces vous seront ouverts ! Des stands de restauration légère seront présents sur place..

2023-09-27 15:00:00 fin : 2023-09-27 19:00:00. .

Rue Sainte-Ursule

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Join us on Wednesday, September 27 from 3pm at the Agora, for a convivial event where all areas will be open to you! Light food stalls will be available on site.

Únase a nosotros el miércoles 27 de septiembre a partir de las 15.00 horas en el Ágora para disfrutar de una velada llena de diversión en la que todas las áreas estarán abiertas para usted Habrá puestos de comida ligera.

Wir treffen uns am Mittwoch, den 27. September ab 15 Uhr in der Agora zu einem geselligen Moment, bei dem alle Bereiche für Sie geöffnet sind! Vor Ort gibt es Stände mit leichten Speisen und Getränken.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT MONTPELLIER