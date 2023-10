Concert de Noël avec le Trio Jumble rue Sainte-Odile Bernardswiller, 10 décembre 2023, Bernardswiller.

Bernardswiller,Bas-Rhin

Concerts caritatif de Noël au Pays de Sainte-Odile, donné par le Trio Jumble. Plateau au profit des associations Obern’aide et Les Amis des Pensionnaires des Berges de l’Ehn. Habillez-vous chaudement..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

rue Sainte-Odile

Bernardswiller 67210 Bas-Rhin Grand Est



Christmas charity concert in the Pays de Sainte-Odile, given by the Trio Jumble. The benefit of the associations Obern’aide and Les Amis des Pensionnaires des Berges de l’Ehn. Dress warmly.

Concierto benéfico de Navidad en el País de Sainte-Odile, a cargo del Trío Jumble. Concierto a beneficio de las asociaciones Obern’aide y Les Amis des Pensionnaires des Berges de l’Ehn. Abríguese bien.

Benefizkonzerte zur Weihnachtszeit im Pays de Sainte-Odile, gegeben vom Trio Jumble. Platte zugunsten der Vereine Obern’aide und Les Amis des Pensionnaires des Berges de l’Ehn. Ziehen Sie sich warm an.

