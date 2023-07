Journées Européennes du Patrimoine – Temple protestant de Monflanquin Rue Sainte-Marie Monflanquin, 16 septembre 2023, Monflanquin.

Monflanquin,Lot-et-Garonne

Venez admirer son fronton qui date de 1876 et les restaurations qui ont eu lieu en 1990 à l’intérieur de 14h à 19h..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 19:00:00. EUR.

Rue Sainte-Marie

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and admire its pediment dating back to 1876, and the interior restoration work carried out in 1990, from 2pm to 7pm.

Venga a admirar su frontón de 1876 y las restauraciones realizadas en su interior en 1990, de 14:00 a 19:00 horas.

Bewundern Sie seinen Giebel aus dem Jahr 1876 und die Restaurierungen, die 1990 im Inneren stattfanden, von 14:00 bis 19:00 Uhr.

