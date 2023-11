[Exposition aquarelles & dessins] Jean-Pierre Clément /Rue Sainte-Catherine Dieppe, 1 décembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Au détour de votre balade dieppoise, faites une halte pour admirer les œuvres de Jean-Pierre Clément, aquarelliste passionné et sensible à l’environnement qui l’entoure.

Armé de son matériel artistique, il arpente la Côte d’Albâtre pour croquer ses paysages à l’encre de chine et touches de gouache avec sensibilité et poésie.

À travers ses aquarelles et dessins aux traits, il s’attache à rendre des ambiances et à préserver le souvenir d’instants de vie..

Vendredi 2023-12-01 10:00:00 fin : 2023-12-31 18:00:00. .

/Rue Sainte-Catherine Cercle Maritime de Dieppe

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



During your walk in Dieppe, stop to admire the works of Jean-Pierre Clément, a passionate watercolorist who is sensitive to the environment that surrounds him.

Armed with his artistic equipment, he surveys the Alabaster Coast to sketch his landscapes with Indian ink and touches of gouache with sensitivity and poetry.

Through his watercolors and line drawings, he strives to render atmospheres and preserve the memory of moments of life.

Mientras pasea por Dieppe, deténgase a admirar las obras de Jean-Pierre Clément, un acuarelista apasionado con un ojo agudo para el entorno que le rodea.

Armado con su equipo artístico, recorre la Côte d’Albâtre para esbozar sus paisajes en tinta china y toques de gouache con sensibilidad y poesía.

A través de sus acuarelas y dibujos lineales, se esfuerza por captar la atmósfera y preservar la memoria de los momentos de la vida.

Halten Sie bei Ihrem Spaziergang durch Dieppe an, um die Werke von Jean-Pierre Clément zu bewundern, einem leidenschaftlichen Aquarellisten, der die Umwelt, die ihn umgibt, sehr ernst nimmt.

Mit seinem künstlerischen Material bewaffnet, durchstreift er die Alabasterküste, um seine Landschaften mit Tusche und Gouache auf sensible und poetische Weise zu skizzieren.

Mit seinen Aquarellen und Strichzeichnungen versucht er, Stimmungen wiederzugeben und die Erinnerung an Momente des Lebens zu bewahren.

Mise à jour le 2023-11-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche