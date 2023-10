Atelier : Détente de Noël en duo Rue Sainte-Agathe Quettreville-sur-Sienne, 2 décembre 2023, Quettreville-sur-Sienne.

Quettreville-sur-Sienne,Manche

Laissez vous emporter par la magie de Noël et libérez vous des tensions en partageant ce moment unique en famille.

Des outils faciles à réutiliser dans votre quotidien tels que des massages et de la relaxation ludique vous seront proposés.

Animé par Emeline UITZ, naturopathe, réflexologue (06.20.89.52.21) et Aimie Sophrologie (07.80.00.75.45).

2023-12-02 14:30:00 fin : 2023-12-02 15:15:00. .

Rue Sainte-Agathe Salle Sainte Agathe

Quettreville-sur-Sienne 50660 Manche Normandie



Let yourself be carried away by the magic of Christmas and free yourself from tension by sharing this unique moment with your family.

Easy-to-use tools such as massages and playful relaxation will be suggested to you.

Hosted by Emeline UITZ, naturopath, reflexologist (06.20.89.52.21) and Aimie Sophrologie (07.80.00.75.45)

Déjese llevar por la magia de la Navidad y libérese de tensiones compartiendo este momento único con su familia.

Se le ofrecerán herramientas fáciles de reutilizar en su vida cotidiana, como masajes y relajación lúdica.

Impartido por Emeline UITZ, naturópata, reflexóloga (06.20.89.52.21) y Aimie Sophrologie (07.80.00.75.45)

Lassen Sie sich von der Magie der Weihnacht mitreißen und lösen Sie Spannungen, indem Sie diesen einzigartigen Moment mit der Familie teilen.

Es werden Ihnen Werkzeuge vorgestellt, die Sie leicht in Ihrem Alltag wiederverwenden können, wie z. B. Massagen und spielerische Entspannung.

Unter der Leitung von Emeline UITZ, Naturheilpraktikerin, Reflexologin (06.20.89.52.21) und Aimie Sophrologie (07.80.00.75.45)

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche