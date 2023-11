Noëlies : sentier des crèches rue Saint-Wendelin Hipsheim, 3 décembre 2023, Hipsheim.

Hipsheim,Bas-Rhin

Dès le 1er dimanche de l’Avent, les rues du village, embellies par l’inspiration du moment, assurent un chemin tout tracé vers ce petit univers coloré et lumineux, entre l’âne et le bœuf, sous les yeux d’une mère aimante toute proche du nouveau-né..

2023-12-03 fin : 2024-01-07 . 0 EUR.

rue Saint-Wendelin

Hipsheim 67150 Bas-Rhin Grand Est



From the first Sunday of Advent, the streets of the village, embellished by the inspiration of the moment, ensure a clear path towards this small coloured and luminous universe, between the donkey and the ox, under the eyes of a loving mother very close to the newborn.

Desde el primer domingo de Adviento, las calles del pueblo, embellecidas por la inspiración del momento, ofrecen un camino claro hacia este pequeño universo coloreado y luminoso, entre el burro y el bebé, bajo la mirada de una madre amorosa cerca del recién nacido.

Ab dem 1. Adventssonntag werden die Straßen des Dorfes von der Inspiration des Augenblicks verschönert und bieten einen klaren Weg zu dieser kleinen, farbenfrohen und leuchtenden Welt zwischen Esel und Ochse, unter den Augen einer liebenden Mutter, die dem Neugeborenen ganz nahe ist.

