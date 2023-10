La semaine bleue : conférence sur les AVC Rue Saint Vincent Salies-de-Béarn, 5 octobre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de la Semaine Bleue, le Savoir-Partagé et AVC Tous concernés vous proposent une conférence sur les AVC.

Conférence destinée aux 60 ans et +.

Sur inscription auprès du 05.59.38.37.01..

2023-10-05 fin : 2023-10-05 . EUR.

Rue Saint Vincent Salle du Presbytère

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of Semaine Bleue (Blue Week), Savoir-Partagé and AVC Tous concernés are organizing a conference on stroke.

This conference is aimed at people aged 60 and over.

Please register by calling 05.59.38.37.01.

En el marco de la Semana Azul, Savoir-Partagé y AVC Tous concernés organizan una conferencia sobre el ictus.

Dirigida a mayores de 60 años.

Para inscribirse, llame al 05.59.38.37.01.

Im Rahmen der Blauen Woche bieten Savoir-Partagé und AVC Tous concernés eine Konferenz über Schlaganfälle an.

Der Vortrag richtet sich an Personen ab 60 Jahren.

Anmeldung erforderlich unter 05.59.38.37.01.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Béarn des Gaves