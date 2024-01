Concert d’Accordion Rue Saint-Sauveur Nibelle, dimanche 24 mars 2024.

Nibelle Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 15:30:00

fin : 2024-03-24

Dans le cadre de la programmation Hors saison musicale, concert d’Accordion, flûte, violon et accordéon.

Dans le cadre de la programmation Hors saison musicale, concert d’Accordion, flûte, violon et accordéon. Au programme, des pièces baroques, préclassiques et des refrains incontournables du répertoire populaire de l’accordéon

.

Rue Saint-Sauveur

Nibelle 45340 Loiret Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2024-01-06 par OT GRAND PITHIVERAIS