Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril, vivez une expérience enrichissante au sein de notre ville Le Cannet Côte d'Azur. Au programme : Visites guidées, ateliers créatifs pour tous et plus encore…

Visite guidée de la rue Saint-Sauveur pour partir à la découverte des ateliers des artisans d’art du Vieux-Cannet

Samedi 1 avril de 14h00 à 17h00 : Rendez-vous à l’Office de Tourisme Le Cannet Côte d’Azur au 21 bd adi Carnot face au Musée Bonnard.

Des visites guidées seront organisées toute l’après-midi pour vous faire (re)découvrir le Patrimoine Historique du Vieux-Cannet et les ateliers des artisans d’art de la rue Saint-Sauveur.

Ateliers créatifs et démonstrations au coeur du Vieux-Cannet

Samedi 1 avril de 10h00 à 18h00

” Sublimer le quotidien ” étant le thème de la 17ème édition des Journées Européennes des Métiers d’Art 2023, partez à la découverte du quartier historique du Vieux-Cannet et profitez de ce moment de partage pour rencontrer nos artisans d’art qui vous attendent et vous dévoileront leur savoir-faire, leur technique, leur passion à travers des gestes précis.

Le métier et le quotidien de chaque artisan d’art vous seront présentés lors de cette journée : créchiste, modéliste, orfèvre, graveur, sculpteur, lunetier, créateur…, qui par leurs mains, transforment, créent, fabriquent et transmettent.

Labellisée “Ville et Métiers d’Art” et Ville UNICEF ” Amie des Enfants “, Le Cannet Côte d’Azur s’associe aux artisans d’art pour proposer ces ateliers aux enfants accompagnés de leurs parents.

Atelier créchiste : Un maître créchiste vous apprendra les techniques du travail de l’argile.

Musée Bonnard

Vendredi 31 mars de 14h00 à 17h00 : Atelier d’Art au Musée Bonnard.

Dimanche 2 avril de 10h00 à 18h00 : Visite libre du Musée Bonnard.

Exposition ” 11 ANS DE COLLECTION ” à retrouver jusqu’au 11 juin 2023

Rien ne prédestinait Bonnard à la peinture. Pourtant, dès ses premières créations, il est l’un des piliers du mouvement Nabi, participant intensément au bouillonnement des arts des années 1890.



2023-03-31T14:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

