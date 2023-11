INAUGURATION DES ATELIERS PALAVASIENS Rue Saint-Roch Palavas-les-Flots, 19 novembre 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

11h : Inauguration de la 3ème édition des Ateliers Palavasiens – Nombreux artistes et artisans animent la rue Saint-Roch – Rue Saint-Roch – Infos : 06 78 88 90 06 ou lesatelierspalavasiens.fr.

2023-11-19 11:00:00 fin : 2024-11-19 13:00:00. .

Rue Saint-Roch

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



11 a.m.: Inauguration of the 3rd edition of Ateliers Palavasiens – Numerous artists and craftspeople liven up the rue Saint-Roch – Rue Saint-Roch – Info: 06 78 88 90 06 or lesatelierspalavasiens.fr

11.00 h: Inauguración de la 3ª edición de los Ateliers Palavasiens – Numerosos artistas y artesanos animan la rue Saint-Roch – Rue Saint-Roch – Info: 06 78 88 90 06 o lesatelierspalavasiens.fr

11 Uhr: Eröffnung der 3. Ausgabe der Ateliers Palavasiens – Zahlreiche Künstler und Kunsthandwerker beleben die Rue Saint-Roch – Rue Saint-Roch – Infos: 06 78 88 90 06 oder lesatelierspalavasiens.fr

