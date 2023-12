Marché de Noël à Ouzouer-sur-Trézée Rue Saint-Roch Ouzouer-sur-Trézée, 1 décembre 2023, Ouzouer-sur-Trézée.

Ouzouer-sur-Trézée,Loiret

Le marché de Noël organisé par les sapeurs pompiers d’Ouzouer-sur-Trézée aura lieu le dimanche 3 décembre, salle polyvalente. Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter le 06 12 77 56 63..

Dimanche 2023-12-03 09:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Rue Saint-Roch

Ouzouer-sur-Trézée 45250 Loiret Centre-Val de Loire



The Christmas market organized by the Ouzouer-sur-Trézée fire department will take place on Sunday December 3, in the Salle Polyvalente. For further information, please contact 06 12 77 56 63.

El mercado navideño organizado por los bomberos de Ouzouer-sur-Trézée tendrá lugar el domingo 3 de diciembre en la Sala Polivalente. Para más información, póngase en contacto con el 06 12 77 56 63.

Der von der Feuerwehr von Ouzouer-sur-Trézée organisierte Weihnachtsmarkt findet am Sonntag, den 3. Dezember, in der Mehrzweckhalle statt. Für weitere Informationen können Sie sich unter der Telefonnummer 06 12 77 56 63 melden.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX