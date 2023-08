Marché de Producteurs de Pays septembre Rue Saint-Rémy Avaux Catégories d’Évènement: Ardennes

Avaux Marché de Producteurs de Pays septembre Rue Saint-Rémy Avaux, 8 septembre 2023, Avaux. Avaux,Ardennes Producteurs locaux : produits laitiers, viande, poisson, légumes, fruits, miel, safran, bière, champagne …Artisans : spécialités boulangères, artisanat.

2023-09-08

Rue Saint-Rémy

Avaux 08190 Ardennes Grand Est



Local producers: dairy products, meat, fish, vegetables, fruit, honey, saffron, beer, champagne…Craftsmen: bakery specialities, handicrafts.. Productores locales: productos lácteos, carne, pescado, verduras, fruta, miel, azafrán, cerveza, champán, etc. Artesanos: especialidades de panadería, artesanía, etc Lokale Produzenten: Milchprodukte, Fleisch, Fisch, Gemüse, Obst, Honig, Safran, Bier, Champagner …Handwerker: Bäckerspezialitäten, Kunsthandwerk

