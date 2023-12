SPECTACLE ET ARBRE DE NOËL DES ENFANTS Rue Saint-Pierre Vézelay, 17 décembre 2023, Vézelay.

Vézelay Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 15:00:00

fin : 2023-12-17

.

Les enfants apprennent, sous forme de jeux, la vie des petits animaux et des petites bêtes du jardin. Trois histoires-jeux sont racontées suivant l’ordre aléatoire d’un grand dé à jouer : « Les Abeilles et la Ruche », « Les Animaux de l’Arbre » et « De l’Œuf à la Grenouille ». Humour, imaginaire et poésie au rendez-vous, avec jeu d’acteurs, contes, marionnettes, chansons et musiques en direct. Accueil des enfants et de leurs parents dès 15h par le Père Noël, puis spectacle à 15h30 (30 mn) suivi d’un goûter offert par la ville.

EUR.

Rue Saint-Pierre Salle des fêtes de la mairie

Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay