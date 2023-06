Visite guidée – Vieux Verberie Rue Saint-Pierre Verberie, 29 juin 2023, Verberie.

Verberie,Oise

Venez découvrir la richesse historique et patrimoniale d’une localité peu connue, celle de Verberie….

Rue Saint-Pierre

Verberie 60410 Oise Hauts-de-France



Come and discover the rich history and heritage of the little-known town of Verberie…

Venga a descubrir la rica historia y el patrimonio de una localidad poco conocida, Verberie…

Entdecken Sie den historischen und patrimonialen Reichtum einer wenig bekannten Ortschaft, nämlich Verberie…

Mise à jour le 2023-06-27 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Compiègne – Pierrefonds Tourisme