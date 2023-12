CONCERT DE NOËL AU PROFIT DU TÉLÉTHON Rue Saint-Pierre Palavas-les-Flots Catégories d’Évènement: Hérault

Palavas-les-Flots CONCERT DE NOËL AU PROFIT DU TÉLÉTHON Rue Saint-Pierre Palavas-les-Flots, 17 décembre 2023, Palavas-les-Flots. Palavas-les-Flots Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 17:30:00

fin : 2023-12-17 Concert au profit du Téléthon avec Lucas et son guitariste Yannick L’Herron à 17 heures 30. Eglise Saint-Pierre. Billetterie, 3 euros sur place..

Concert au profit du Téléthon avec Lucas et son guitariste Yannick L’Herron à 17 heures 30. Eglise Saint-Pierre. Billetterie, 3 euros sur place. EUR.

Rue Saint-Pierre

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-12 par OT PALAVAS-LES-FLOTS Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Palavas-les-Flots Autres Code postal 34250 Lieu Rue Saint-Pierre Adresse Rue Saint-Pierre Ville Palavas-les-Flots Departement Hérault Lieu Ville Rue Saint-Pierre Palavas-les-Flots Latitude 43.52853 Longitude 3.93128 latitude longitude 43.52853;3.93128

Rue Saint-Pierre Palavas-les-Flots Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/palavas-les-flots/