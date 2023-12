♪♫ Concert du conservatoire Rue Saint-Pierre le Vif Sens, 9 février 2024, Sens.

Sens Yonne

Début : 2024-02-09 20:00:00

Le Conservatoire du Grand Sénonais est très honoré de se produire à La Scène, aux Espaces Culturels Saviniens à différents moments de l’année et dans le cadre de la programmation officielle.

Les Cartes Blanches offrent une grande liberté aux participants, enseignants, élèves, leur permettant de se produire en d’excellentes conditions et de mettre en lumière créativité, inventivité, répertoires et interprétations de tout ordre, et d’esthétiques diverses.

Rue Saint-Pierre le Vif Salle de spectacles « La Scène »

Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



