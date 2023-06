LA NUIT DES ÉGLISES rue Saint Paul Le Val-de-Guéblange, 1 juillet 2023, Le Val-de-Guéblange.

Le Val-de-Guéblange,Moselle

Le Conseil de Fabrique et la Municipalité du Val de Guéblange, vous proposent de vivre une expérience spirituelle et culturelle dans son église Saint Pierre.

Cette manifestation aura pour thème Sainte Thérèse de Lisieux, dont nous fêtons les 150 ans de sa naissance, et sera également l’occasion de découvrir un patrimoine local remarquable : une église au clocher médiéval, un mobilier historique ainsi que la tombe d’un héros de la Seconde Guerre Mondiale Leo Closset, inhumé dans son cimetière.

Au programme : visite guidée par l’historien local, parcours autour de Sainte Thérèse de Lisieux.. Adultes

Samedi 2023-07-01 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-01 23:30:00. 0 EUR.

rue Saint Paul

Le Val-de-Guéblange 57430 Moselle Grand Est



The Conseil de Fabrique and the Municipalité du Val de Guéblange invite you to enjoy a spiritual and cultural experience in the church of Saint Pierre.

The theme of the event will be Saint Thérèse de Lisieux, whose 150th birthday we’re celebrating, and it will also be an opportunity to discover a remarkable local heritage: a church with a medieval bell tower, historic furnishings and the grave of World War II hero Leo Closset, buried in its cemetery.

On the program: a guided tour by the local historian, and an itinerary around Sainte Thérèse de Lisieux.

El Conseil de Fabrique y el Ayuntamiento de Val de Guéblange le invitan a vivir una experiencia espiritual y cultural en la iglesia de Saint Pierre.

El tema de la manifestación será Santa Teresa de Lisieux, de cuyo nacimiento se cumplen 150 años. También será la ocasión de descubrir un patrimonio local notable: una iglesia con campanario medieval, mobiliario histórico y la tumba del héroe de la Segunda Guerra Mundial Leo Closset, enterrado en el cementerio de la iglesia.

En el programa: una visita guiada por el historiador local y una visita a Santa Teresa de Lisieux.

Der Conseil de Fabrique und die Municipalité du Val de Guéblange, schlagen Ihnen vor, eine spirituelle und kulturelle Erfahrung in der Kirche Saint Pierre zu machen.

Diese Veranstaltung wird die Heilige Therese von Lisieux zum Thema haben, deren 150. Geburtstag wir feiern, und wird auch die Gelegenheit bieten, ein bemerkenswertes lokales Erbe zu entdecken: eine Kirche mit einem mittelalterlichen Glockenturm, historisches Mobiliar sowie das Grab eines Helden des Zweiten Weltkriegs, Leo Closset, der auf seinem Friedhof beigesetzt wurde.

Auf dem Programm: Führung durch den Lokalhistoriker, Rundgang um die Heilige Therese von Lisieux.

Mise à jour le 2023-06-26 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES