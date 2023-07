Le troisième pas / DIRTZtheatre Rue Saint-Paul, 8 octobre 2023, Saint-Paul.

Le troisième pas / DIRTZtheatre Dimanche 8 octobre, 17h00 Rue Gratuit; spectacle de rue

Programmation dans le cadre du festival TAM TAM

—

DÌRTZ théâtre (région Auvergne Rhône Alpes)

Théâtre physique de marionnettes

Durée : 25 min – Public : Dès 6 ans

Résumé :

A la fois solo, duo et trio, cette pièce aborde avec humour et tendresse la notion d’interdépendance : porter, être porté, se supporter ou ne plus (se) supporter.

Le troisième pas fait aussi partie du tryptique SHORT STORIES.

Distribution :

Mise en scène et interprétation :

Jolanda Löllmann et Charlie Denat

Regards extérieurs :

Marta Torrents, Aurore Latour

Fabrication Marionnettes :

Charlie Denat, Jolanda Löllmann

Création sonore : Charlie Denat

Création Lumière : Floriane Malinski, Mathieu Riffard

Diffusion : Sarah Gaillet

Photos : Martin Griffin

Mentions légales :

SUBVENTIONS : Département Aude, Région Occitanie, DRAC Aura. COPRODUCTIONS : L’Estive, Scène Nationale de Foix et de l’Ariège (09), La verrerie d’ Alès-PNC occitanie (30), Les Quinconces, Théâtre de Vals les Bains (07), Espace Culturel de Ferrals les Corbières (11), Art Vivant11 (11),LaVille Billom (63), Odradek-Compagnie Pupella-Noguès (31), L’Espace Catastrophe (Be). ACCUEILS EN RÉSIDENCE : Festival Mondial des Théâtres des Marionnettes (08), La Cascade (07), Wolubilis (Be), Turbul (30), Usinotopie (31), Le Cellier de Felines Minervois (34), Alma d’Arame (Pt), Le Vesseaux mère ( 07)

Site de la compagnie : https://www.dirtztheatre.com

Bande annonce : https://youtu.be/euwKkKkURu0

Rue 1 rue Eugène Dayot 97460 Saint-Paul Saint-Paul 97862 La Réunion [{« link »: « https://tamtam.re/ »}, {« link »: « https://www.dirtztheatre.com »}, {« data »: {« author »: « L’Arsu00e9nic », « cache_age »: 86400, « description »: « Jolanda Lu00f6llmann et Charlie Denat seront invitu00e9s, plusieurs fois, tout au long de la saison, pour animer des actions d’u00e9ducation artistique et culturelle autour des arts de la marionnette dans les u00e9coles. Ils participeront u00e0 la « semaine des arts » aux Arques, donneront un stage u00e0 destination des danseurs et comu00e9diens amateurs et pru00e9senteront l’intu00e9gralitu00e9 de leurs « short stories » le Samedi 12 mars 2022 u00e0 l’Arsu00e9nic. Pour l’ouverture de saison, ils pru00e9sentent « le 3u00e8me pas », dernier volet de ces « short stories »… Ce spectacle est adaptu00e9 aux enfants (u00e0 partir de 6 ans). », « type »: « video », « title »: « Teaser Le troisiu00e8me Pas / DIRTZ Theatre », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/euwKkKkURu0/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=euwKkKkURu0 », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCqKPxjeMx19Agg6W4Hy7MuA », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/euwKkKkURu0 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T15:00:00+02:00 – 2023-10-08T15:30:00+02:00

2023-10-08T15:00:00+02:00 – 2023-10-08T15:30:00+02:00

©Martin Griffin